شكرا لقرائتكم التهابات فى الركبة تكشف سر غياب حازم إمام عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بالزمالك حجم إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق والذي يغيب عن مباراة انبي، المقرر لها غدا الأحد على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الإيقاف.
أوضح المصدر ذاته إن الظهير الأيمن للزمالك يعاني من إصابة بالتهابات في الركبة تسببت في غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام نصر حسين داي الجزائري في الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
ويخضع حازم إمام حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبي.
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