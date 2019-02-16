انت الان تتابع التشكيل المتوقع للأهلي ضد الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، على ملامح تشكيل الفريق الأحمر، الذي سيخوض به مواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، على استاد «بتروسبورت»، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يدير اللقاء الحكم محمد الحنفي، ويعاونه يوسف البساطي وسامي هلهل، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي.. في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد. في خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية - ناصر ماهر. في خط الهجوم: جيرالدو - جونيور أجايي - رمضان صبحي. ويحتل المادر الأحمر المركز الثالث برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك