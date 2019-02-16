انت الان تتابع أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي ضد الإنتاج في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري العام. ويدخل المارد الأحمر اللقاء بحثًا عن مواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف، بينما يطمح الفريق العسكري في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في تحسين موقفه في المربع الذهبي، ويحتل الأهلي مواجهة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في حين يدخل الإنتاج الحربي مواجهة اليوم في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويدير اللقاء الحكم محمد الحنفي، ويعاونه يوسف البساطي وسامي هلهل، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا. تاريخ مواجهات الأهلي والإنتاج الحربي.. - الأهلي التقى الإنتاج في 14 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل. - الأهلي والإنتاج الحربي مواجهات