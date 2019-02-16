شكرا لقرائتكم خبر عن «الحنفي» حكمًا لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي.. و«حمدي» يدير الإسماعيلي والنجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم السبت، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وجاءت على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي والنجوم: يديرها الحكم أحمد حمدي، ويعاونه عمر فتحي ورجب محمد، ومحمد التابعي حكمًا رابعًا، وكل من أحمد العدوي وصبحي الغمراوي حكمًا خامسًا.

مباراة الأهلي والإنتاج الحربي: يديرها الحكم محمد الحنفي، ويعاونه يوسف البساطي وسامي هلهل، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة هيكل حكمًا خامسًا.