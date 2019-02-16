شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

واجتمع «صبحي» فور وصوله بكل من بروموتو قسطنطين، رئيس اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد، وأنصاري جيلاني، نائب رئيس الاتحاد، في حضور المهندس كامل أبوزهرة، والدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعبده عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومدير بطولة البحر المتوسط لكرة اليد تحت ١٧ سنة.

واستعرض وزير الرياضة مع اللجنة المنظمة الاستعدادات النهائية لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد، واستقبال البعثات والفرق المشاركة.