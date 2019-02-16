شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تواجه بنما والتشيك وديًا في مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين ضد بنما والتشيك خلال شهر مارس المقبل، استعدادًا لكأس الأمم الأمريكية الجنوبية «كوبا أمريكا»، التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.

وتلتقي البرازيل مع بنما في 23 مارس في مدينة بورتو البرتغالية، قبل أن تتوجه إلى براج لمواجهة المنتخب التشيكي.

وسيعلن مدرب البرازيلي تيتي عن أسماء اللاعبين المدعوين لخوض هاتين المباراتين في 28 فبراير في ريو دي جانيرو.

ومن المرجح عدم تواجد نجم المنتخب ونادي باريس سان جيرمان نيمار الذي يتعافى من إصابة في مشط القدم، ويأمل العودة إلى الملاعب في الأسبوع الأول من أبريل المقبل كما أعلن اللاعب بنفسه.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره البنمي في المباريات الأربع التي جمعت بينهما حتى الآن.