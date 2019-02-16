شكرا لقرائتكم خبر عن «حمودي وأزارو وفتحي وجمعة» يشاركون في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي وصالح جمعة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للاعبين الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربي، والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وشارك الرباعي في المران البدني وتدريبات الكرة، في خطوة جديدة نحو عودتهم من جديد إلى التواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكان مروان محسن، قد شارك في مران الفريق الجماعي قبل الدخول في معسكر استعدادا للانتاج الحربي، وواصل مشاركته اليوم في المران الجماعي مع الغائبين عن مباراة الانتاج التي تقام مساء اليوم ضمن مواجهات الاسبوع 22 في بطولة الدوري.