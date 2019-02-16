شكرا لقرائتكم خبر عن «أليخاندرو» يقود مران الغائبين عن الأهلي أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الانتاج الحربي التي تقام مساء اليوم، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على جانب بدني قوي، وتدريبات الكرة، بمشاركة جميع اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، في ظل توالي المباريات ما بين البطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا.