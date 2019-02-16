البرازيل تواجه بنما وتشيكيا وديا استعدادا لكوبا أمريكا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين ضد بنما وتشيكيا خلال شهر مارس المقبل استعدادا لكأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا) التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو الى 7 يوليو المقبلين.

وتلتقي البرازيل مع بنما في 23 آذار/مارس في مدينة بورتو البرتغالية، قبل ان تتوجه الى براغ لمواجهة المنتخب التشيكي.

وسيعلن مدرب البرازيلي تيتي عن أسماء اللاعبين المدعوين لخوض هاتين المباراتين في 28 شباط/فبراير في ريو دي جانيرو.

ومن المرجح عدم تواجد نجم المنتخب ونادي باريس سان جرمان نيمار الذي يتعافى من إصابة في مشط القدم ويأمل بالعودة الى الملاعب في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل المقبل كما أعلن اللاعب بنفسه.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره البنمي في المباريات الأربع التي جمعت بينهما حتى الان.