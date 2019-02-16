وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لمتابعة أخر الاستعدادات لاستضافة المحافظة لبطولة البحر المتوسط لناشئي كرة اليد، التي ستطلق يوم الاثنين المقبل.

واستقبل المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وزير الرياضة، فور وصوله إلي ديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستضافة البطولة

وبحث الوزير خلال الاجتماع موقف ملاعب التدريب والمباريات، وأماكن إقامة اللجنة المنظمة والحكام والفرق المشاركة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة المحافظة مباريات إحدى المجموعات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة التي تستضيفها مصر شهر يونيو من العام الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يتفقد استعدادات بورسعيد لبطولة البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.