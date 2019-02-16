شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم السبت 19 / 2 / 2019 كومان مهدد بالغياب أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ بايرن ميونخ الإستعداد اليوم للمواجهة المنتظرة أمام ليفربول الإنجليزى يوم الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

شكوك حول مشاركة كومان فى لقاء ليفربول ضد بايرن ميونخ

كشف الكرواتى نيكو كوفاتش المدير الفنى لبايرن ميونخ، أن نجم الفريق المتألق مؤخرا كينجسلى كومان ربما يغيب بصورة كبيرة عن مواجهة البافارى المنتظرة أمام ليفربول، وذلك بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الفريق أمس الجمعة أمام أوجسبورج فى افتتاح الجولة الـ 22 من الدورى الألمانى، وانتهت بفوز البايرن 3-2، والتى تألق خلالها كومان، وسجل هدفين من أهداف فريقه الثلاثة.

ولم يستطع كومان "سئ الحظ" اكمال اللقاء لتعرضه للإصابة، ليكون مهددا بالغياب عن اللقاء، بعد عودته للمشاركة عقب فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيفتقد أيضا لخدمات نجمه توماس مولر بداعى الإياف، بسبب طرده فى لقاء أياكس الهولندى فى دور المجموعات.



كومان

روبن يؤكد غيابه عن مواجهة ليفربول ضد بايرن ميونخ



أكد الهولندى المخضرم آريين روبن لاعب بايرن ميونخ أنه لن يكون قادرًا على اللعب أمام ليفربول الإنجليزى فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ويعانى روين من الإصابة ولم يشارك مع البايرن منذ 27 نوفمبر الماضى، منذ مواجهة بنفيكا البرتغالى بدور المجموعات بالبطولة الذى سجل خلالها هدفين فى فوز فريقه 5-1.

وقال روبن فى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، "إنه أمر مُحبط للغاية، لقد قمت بتجربة كل شيء، ولكن فى الوقت الحالي أنا غير قادر على اللعب".

وأضاف: "لسوء الحظ هذه هى المشكلة، نحن لا نعرف ما هى بالضبط، الأمور صعبة حقًا بالنسبة لى، لقد عدت مرتين إلى الفريق، ولكن كان هناك انتكاسة".



روبن

رئيس بايرن ميونخ لم تسعده خسارة دورتموند أمام توتنهام



تحدث رومينجيه رئيس النادى البافارى حول الحالة التى يمر بها بروسيا دورتموند من تراجع خلال الفترة الحالية حيث أكد على احترام البايرن لهم مثلما كان الحال فى فترة سابقة .

فقد صرح رومينيجيه بأنه سبق واحترم دورتموند البايرن فى حالة التراجع التى مرت بهم مع بداية الموسم، وهو ماسيفعلونه بالنسبة لدورتموند.

هذا وقد أكد رومينجيه على أنه لم يسعد بسقوط دورتموند أمام توتنهام فى دورى الأبطال مشيرًا إلى أن مثل تلك الأمور لا تسعده.