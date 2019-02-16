شكرا لقرائتكم مفاجأة..كريم نيدفيد يدرس الرحيل من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدى كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي رغبته في الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجي واللعب في أحدى الأندية الأوربية.

ويُقدم نيدفيد عروضاً جيدة للغاية مع الأهلي خلال الفترة الماضية وبات أحد نجوم الفريق وتحدث اللاعب مع بعض أصدقاؤه السابقين بالأهلي الذين يخوضون تجربة إحتراف خارجية في أوربا حالياً.

وعلم "الخليج 365" أن أحد نجوم الأهلي السابقين المُحترف في أوربا حالياً والذى يُقدم عروض جيدة مع ناديه نصح نيدفيد بخوض تجربة الاحتراف الأوربي مُبكراً حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأحلامه في عالم الساحرة المستديرة بجانب حجز مكان له في منتخب مصر فضلاً عن المكاسب الأخرى التى سيجنيها من وراء التجربة الأحترافية.

ولم يتحدث نيدفيد مع أحداً من مسئولي الاهلي بشأن الرغبة في الأحتراف لأن العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية ليست جدية وليست من أندية كبيرة ولا تعدو كونها إهتمامات من بعض وكلاء اللاعبين لكن اللاعب تحدث مع بعض أصدقاؤه المقربين في الأهلي ومع لاعب سابق بالفريق يلعب حالياً بأوربا بشأن الرغبة في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن الاهلي قام بتمديد عقد كريم نيدفيد خلال الأيام القليلة الماضية.