شكرا لقرائتكم الصحف السعودية: الزعيم جاهز لـ"قاهر" الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفردت الصحافة السعودية اليوم، السبت، مساحات واسعة للحديث عن المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا الهلال السعودي والاتحاد السكندري في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "جامعة الملك سعود" في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس زايد للأندية الابطال "البطولة العربية".

وعنونت صحيفة "الجزيرة"، "الهلال بمعنوياته يستقبل الاتحاد السكندري"، وقالت "يستضيف الهلال نظيره الاتحاد السكندري في مباراة ربما تكون الأقوى في هذا الدور بسبب قوة الفريق الهلالي وشراسة الفريق السكندري ورغبة الفريقين في الوصل للدور نصف نهائي والمنافسة على لقب البطولة".

وأضافت الصحيفة "ويدخل الفريق الأزرق بمعنويات مرتفعة في ظل تصدره للدوري بعد فوزه في الجولة الماضية على القادسية برباعية لهدف مما رفع سقف طموحه في تحقيق لقب البطولة، وسيلعب المباراة بهجوم مبكر كما هو متوقع ومحاولة إنهاء الأمور لصالحه في الذهاب على ملعبه وبين جماهيره، ويدعم الفريق معنوياته المرتفعة وارتفاع أداء الفريق عامة بالرغم من بعض الهفوات الدفاعية، وتكمن قوة الفريق في الجانب الهجومي بوجود الأسد الفرنسي حوميز ومن خلفه إدورادو وكاريلو".

أما صحيفة "الوطن"، فعنونت "الهلال يتحفز لمفاجأت الاتحاد السكندري"، "يطمح الهلال لتحقيق الفوز وبعدد وافر من الأهداف أمام الاتحاد في مباراة اليوم، حيث يدخل صاحب الأرض منتشياً بالفوز الذي تحقق على القادسية بمسابقة الدوري السعودي، فيما يأمل الاتحاد الذي نجح في الأطاحة بالعملاقين الترجي التونسي والزمالك المصري في الخروج بنتيجة إيجابية".

وكتبت صحيفة "الاقتصادية"، "خصم الهلال .. قاهر الزمالك"، وقالت "يستقبل الهلال الملقب بالزعيم نظيره الاتحاد السكندري، في أول مواجهة تاريخيا بين الفريقين وديا ورسميا، حيث يعيش المضيف في الوقت الحالي أفضل حالاته الفنية، والمعنوية بتصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي متفوقاً بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل عشر جولات من ختام المسابقة وتقديمه مستويات فنية رائعة"، مشيرة إلى أن الاتحاد سجل واحداً من مفاجآت البطولة بإقصائه الزمالك المصري من دور الـ 16.