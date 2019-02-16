شكرا لقرائتكم تعرف على ملعب تدريب المنتخب قبل ودية نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على تدريب الفراعنة في ملعب ستيفان كيشي استعدادًا لودية نيجيريا المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

واتفق إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، مع مسئولي الاتحاد النيجيري، على تدريب الفراعنة في نفس الملعب الذي يستضيف المباراة الودية.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر الشهر المقبل في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.