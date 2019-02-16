شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بعثة منتخب السلاح المشاركة فى بطولة أفريقيا بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، عن قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة الأفريقية المقرر انطلاقها بعد غد الاثنين فى الجزائر لجميع الأسلحة.

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من: إبراهيم رمضان ومحمد ياسين وأدهم معتز ومدحت معتز ومازن العربى ويوسف سناء ووليد خالد ولمى حزين ومريم نزيه ولجين الفرماوى ولينا وليد ومريم محمد ويارا الشرقاوى ومريم الزهيرى وأيمن ربيع فى منافسات 20 سنة .

كما تضم البعثة أيضا كلا من: محمد حمزة ومحمد السيد سامى و عمرو خالد و أحمد ياسر و محمد أسامة و يحيى ماضى ونهى هانى ورودينا جعفر وآية شريف وجنى شريف البكرى وتقى أحمد ومريم صدقى تحت 17 سنة.

فيما تضم البعثة أيضا كلا من: يحيى عثمان ومحمود السيد وزياد نفل وفارس باسم وأحمد تامر وشدوى حسام وسلمى طارق وإينور هشام وريناد محمد الدكش وسلمى هانى ونور أبو ليلة، وتغادر البعثة غدا الأحد.