شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصل بورسعيد وسكرتير عام المحافظة فى استقباله..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام محافظة بورسعيد نائباً عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد لدى وصوله قبل بدء جولة الوزير التفقدية بالمحافظة. ويأتى ذلك فى إطار متابعة الوزارة لسير العمل بالمحافظات وتفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة المشروعات المختلفة. جدير بالذكر أن صبحى يقوم اليوم بجولة فى المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، منها الصالة المغطاة بكلية تربية رياضية والمدينة الرياضية، بالإضافة إلى استاد النادى المصرى.

اشرف صبحي في بورسعيد



الدكتور اشرف صبحى



وزير الرياضة

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يصل بورسعيد وسكرتير عام المحافظة فى استقباله..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.