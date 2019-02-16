شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كشف حساب الأهلى مع محمد الحنفى قبل مواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على استاد بتروسبورت فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلى والإنتاج الحربى لطاقم تحكيم يضم كلا من: محمد الحنفى حكما للساحة، ويعاونه يوسف البساطى "مساعد أول" وسامى هلهل "مساعد ثان"، ومحمد عمارة حكما رابعا، والثنائى طارق سامى وأسامة اسماعيل حكمين إضافيين.

محمد الحنفى من مواليد 1978 ، ظهر للمرة الأولى في مباريات الدوري الممتاز موسم 2011، وحصل على الشارة الدولية في موسم 2014

وأدار محمد الحفنى 21 مباراة للأهلى ( 20 فى الدورى + لقاء بكأس مصر) فاز الأهلى فى 13 منها وتعادل فى 4 وخسر مثلها وأشهر الكارت الأصفر 26 مرة فى وجه لاعبى المارد الأحمر.

وظهر محمد الحنفى فى 12 مباراة هذا الموسم (11 مباراة بالدورى + مباراة بالدورى التونسى بين النجم الساحلى والصفاقسى وانتهت 1-1 )

مباراة الأهلى والإنتاج الحربى هى الثالثة للحنفى هذا الموسم، حيث أدار مباراتين للفريق الأحمر أمام وادى دجلة وانتهت بفوز الأهلى بهدف صلاح محسن والثانية أمام الطلائع وانتهت بفوز الأحمر بثنائية مروان محسن، بينما لم يدر أى مباريات للإنتاج الحربى هذا الموسم .

وإجمالا أدار الحنفى للإنتاج الحربى 7 مباريات، فاز الفريق فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وأشهر الكارت الأصفر 12 مرة فى وجه لاعبى الانتاج.

وسبق وأدار محمد الحنفى لقاء الإنتاج الحربى والأهلي فى الجولة التاسعة بالدورى الممتاز موسم 2017-2018، وانتهى بفوز المادر الأحمر بنتيجة 2-1.

سجل ثنائية الشياطين الحمر نجمه المغربى وليد أزارو، بينما سجل هدف الإنتاج الحربى عمر السعيد.