شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيلونجو يُلبى أمنية مشجع إسملاعيلاوى قبل مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم وهداف الإسماعيلى أمنية مشجع من خلال منحه قميصه.

وكان أحد المشجعين من نامبيا قد تمنى الحصول على قميص شيلونجو، وكتب عبر صفحته الشخصية على تويتر، ”أتمنى الحصول على قميصك، أنا أحد أكبر معجبيك، أتمنى أن تلبى لى تلك الأمنية”.

وبالفعل أرسل هداف الدراويش قميصه للمشجع الذى عبر عن بالغ سعادته بالحصول عليه، مشيرا إلى أنه أصبح مشجعا للإسماعيلى.

يذكر أن شيلونجو منذ انضمامه للفريق قادما من سموحة ونجح فى لفت الأنظار بعد تسجيله العديد من الأهداف.



