شكرا لقرائتكم خبر عن وجدة المغربية تستضيف بطولة أفريقيا لأندية اليد أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الأفريقى لكرة اليد فريق مولودية وجدة شرف تنظيم بطولة أفريقيا للأندية البطلة رجال وسيدات فى شهر أبريل 2019.

وشهد توقيع عقد استضافة البطولة حضور وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، على رأسهم رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة اليد أريمو منصور وعضو الاتحاد الأفريقى رشيد مستقيم بمدينة وجدة للتباحث مع رئيس نادى مولودية وجدة لكرة اليد السيد محب محمد وأمين مال الفريق السيد مني عبد الرحيم وبحضور السيد عدلي الحنفي رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، والسلطات المحلية بالمدينة والجهة في أفق فتح قنوات التواصل حول ملف إحتضات مدينة وجدة هده التظاهرة الإفريقية لكرة اليد لهده السنة.

وحصل فريق مولودية وجدة لكرة اليد شرف استضافة هذه المنافسة الأفريقية التى تقرر تنظيمها من 2 إلى 14 أبريل 2019، وهى التظاهرة التى تجمع ما بين 12 الى 16 ناديا أفريقيا من الرجال و السيدات للتنافس على اللقب القاري .



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الأفريقى لليد