شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتطلع لاصطياد النجوم في "عز الضهر" مُتسلحاً بـ"قُبلة" كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره النجوم فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد العودة لمنافسات دوري الأبطال الأفريقى بعد قبول التظلم على قرار الاقصاء من البطولة على خلفية أحداث مباراة الافريقى التونسى.

وكان الإسماعيلى قد تعادل سلبياً مع المقاصة فى أخر ظهور له بمسابقة الدوري، فيما خسر النجوم من الزمالك بهدف دون رد فى نفس الجولة .

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف .

وحذر أحمد سامى المدير الفنى لنجوم إف سى، لاعبى فريقه من الروح المعنوية العالية التى سوف يظهر بها لاعبو الإسماعيلى بعد قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" برفع الإيقاف عنهم وعودتهم لدورى أبطال أفريقيا، الأمر الذى سيتسبب فى صعوبة المواجهة.

وتابع الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى عدة تسجيلات لفريق النجوم محذراً لاعبيه من خطورة عدة لاعبين بالفريق الصاعد حديثا للدورى على رأسهم مهاجمه وهدافه صلاح أمين، ونجح مهاجم النجوم فى تسجيل 7 أهداف بعد مشاركته فى 18 مباراة ضمن صفوف فريقه.