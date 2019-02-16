شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أبطال فيلم "البراءة" في حياة أحمد حجازي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يعد أحمد حجازي أحد نجوم الكرة المصرية والمنتخب الوطني البارزين، حيث يصنف مدافع الفراعنة و ويست بروميتش الانجليزي كأحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل المنتخب بفضل أدائه المميز وعروضه القوية التي يقدمها سواء مع فريقه أو في المباريات الدولية.

مر أحمد حجازي بالعديد من العقبات في حياته الكروية التي استطاع التغلب عليها ليعود أقوى مما كان، فتمكن المدافع المخضرم من التغلب على إصابة الصليبي والتي تعد واحدة من أصعب الاصابات التي يتعرض لها لاعب كرة قدم، وبعد أن أكد الجميع على نهاية مشوار حجازي عاد من جديد، ليصبح أفضل مدافعي الأهلي وينتقل بعد ذلك إلى الدوري الانجليزي، ليعود إلى تجربة الاحتراف.

وخارج المستطيل الأخضر، تسيطر براءة الطفولة على حياة نجم المنتخب الوطني، الذي رزق بطفلين هما سفيان وآدم، ويسلط الخليج 365 الضوء، على أبناء مدافع الفراعنة في الصور التالية:



احمد حجازى وأدم



احمد حجازى ونجله أدم



أحمد حجازي وسفيان



احمد حجازي ونجله سفيان



احمد حجازي ونجليه أدم وسفيان



آدم احمد حجازى



ادم أحمد حجازي



حجازي وابناءه



حجازي ونجليه



سفيان بصحبة والده و والدته



سفيان بصحبة والده



سفيان بقميص الاهلي



سفيان حجازي



سفيان و والده