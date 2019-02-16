شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج vs كريم عبد الجواد.. اعرف مواجهات نصف نهائى بطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، السبت، منافسات بطولة الجمهورية للاسكواش والتى ينظمها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة، والتى تستمر حتى 17 فبراير الجارى. وتقام اليوم مواجهتان قويتان بمنافسات الرجال، ويلتقى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً بمنافسه كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلي والمصنف الخامس. يذكر أن الثنائى فرج وعبد الجواد، التقيا فى ديسمبر الماضى بنهائى بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، والتي توج كريم عبد الجواد بلقبها بعد تغلبه على علي فرج . فيما يواجه فارس الدسوقى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً. وفى منافسات السيدات تواجه رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، نظيرتها نوران جوهر، في الوقت الذى تواجه فيه نور الطيب زينه مكاوى.

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