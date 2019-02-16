شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة ال 21 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار الجولة ال 21 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزهور مع الطيران و المنصورة مع مدينة نصر و أصحاب الجياد مع النصر و سبورتنج مع المعادى.

فيما تشهد نفس الجولة أيضا مواجهات بين كلا من ، السنطة مع سموحة و الشمس مع هليوليدو و 6 أكتوبر مع الأهلى .