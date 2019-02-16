شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير روسى يحسم أزمة تعديل عقد كهربا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربطت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك، تعديل عقد محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض بتقرير تحليل الأداء الخاص باللاعب من الشركة الروسية المتعاقد معها النادى الأبيض هذا الموسم لتحليل أداء الفريق حيث وضعت إدارة قطاع الكرة بالقلعة البيضاء بعض الشروط أمام كهربا لتحقيقها من أجل زيادة المقابل المالى لعقده منها معدل تسجيل الأهداف وصناعة الفرص التهديفية لزملائه من أجل ضمه مع لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء والذى يأتى على رأسهم من اللاعبين المحليين طارق حامد لاعب وسط الفريق.

كما حرصت إدارة قطاع الكرة بالزمالك على الحديث مع كهربا وأكدت له بأنه مُطالب بمواصلة الاجتهاد مع الفريق لإخراج اللاعب من نوبة الحزن التى انتابته عقب الفرص التى أهدرها فى المواجهة الأخيرة أمام نصر حسين داى بالكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 ما أدى إلى استمرار الأبيض فى مؤخرة المجموعة الرابعة بالبطولة الأفريقية بنقطة وحيدة فى المجموعة التى يتصدرها الفريق الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ3 نقاط ومثله بترو أتلتيكو الأنجولى.

ووفقا لمصدر مطلع بنادى الزمالك إن كهربا حصل على وعد من إدارة الكرة بالنادى الأبيض بتعديل عقده فى الوقت المناسب خلال الفترة الجارية بالتزامن مع تنفيذه الشروط التى وضعتها إدارة الكرة بالقلعة البيضاء من أجل الارتقاء بمستواه ومعدلات أدائه مع الفريق الأبيض خاصة إن إدارة الكرة ربطت ضم أى لاعب للفئة الأولى ببعض العوامل منها انضمامه للمنتخب الوطنى بخلاف أرقامه وإحصائياته مع الفريق الأبيض لذلك يعد التقرير الروسى السبيل الوحيد أمام كهربا من أجل زيادة قيمة عقده فى ظل ابتعاده عن اختيارات جهاز المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية.