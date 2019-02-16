تعرف على تردد القناة "المجانية" الناقلة ومعلقي مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد: يستضيف الهلال السعودي فى السادسة والنصف من مساء اليوم، السبت، الاتحاد السكندري باستاد جامعة الملك سعود، في ذهاب دور ربع النهائى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية). ويسعي الاتحاد ممثل مصر الوحيد فى البطولة إلي تحقيق نتيجة إيجابية الأهلي قبل مباراة الإياب التى تقام فى الـ25 من الشهر الحالي. وتنقل المواجهة عبر قناة Abu Dubai Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق علي سعيد الكعبي وعصام عبده. . قناة Abu Dubai Sports HD1 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي: القمر الصناعي: نايل سات التردد: : 12467 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز:27500 معدل تصحيح الخطأ:2/3

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