محمد نجيب يكتفي بالمران البدني في الأهلي

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خاض محمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.
وخاض نجيب، تدريبات بدنية تحت اشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال، ضمن المرحلة الأخيرة في مراحل تجهيزه بعد تعافيه
وخضع نجيب، لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل بداية مرحلة المران البدني، للعودة من جديد لتدعيم دفاع الفريق.
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