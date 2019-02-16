برشلونة يسعى لتعزيز صدارته للدوري الإسباني أمام بلد الوليد

كتب - محمد معتز:

تستأنف اليوم - السبت - مباريات الدورى الإسبانى، حيث يلتقى برشلونة أمام بلد الوليد، فى العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين.

ويسعى برشلونة للفوز الليلة من أجل تعزيز صدارته على قمة الدورى، بعد التعثر أمام أتليتك بيلباو خارج الديار والتعادل السلبى لكل من الفريقين فى الجولة الماضية، وهو التعادل الثانى على التوالى فى الدورى بعد التعادل بصعوبة بالغة مع فالنسيا 2/2.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد

٥١ نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه الصاعد بقوة، ريال مدريد صاحب المركز الثانى برصيد ٤٥ نقطة، بعدما فاز على أتليتكو مدريد فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل، لينتزع المركز الثانى منه، ويهبط الأخير إلى المركز الثالث برصيد ٤٤.

ومن المتوقع أن يلعب الإسبانى إرنستو فالفيردى مدرب الفريق الكتالونى بتشكيلة ٤-٣-٣ على أن يدفع فى حراسة المرمى بمارك تيرشتجين، وفى

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، توماس فيرمالين، سيرجى روبيرتو، وفى الوسط: أرتورو فيدال، سيرخى بوسكيتس، أرثور ميلو، وفى الهجوم: عثمان ديمبلى، لويس سواريز، ليونيل ميسى.

وفى نفس الجولة، يلتقى أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو، فى الخامسة والربع مساءً، ويسعى أتلتيكو مدريد للفوز من أجل تعويض خسارة الفريق فى الجولة الماضية واستعادة المركز الثانى من ريال مدريد.

وفى الدورى الإيطالى، يواجه ميلان مضيفه أتالانتا، فى التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الكالتشيو.

فى حين يلتقى مانشستر سيتى أمام نيوبورت كونتى، فى السابعة والنصف مساءً، ضمن الدور الخامس، من كأس الاتحاد الإنجليزى.