نجم الإسماعيلي مديرًا فنيًا لطهطا بسوهاج

سوهاج - عمرو الشريف صرح هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادي طهطا بأنه تم تعيين الكابتن أشرف السيد لنجم نادي الإسماعيلي سابقا مديرا فنيا لنادي طهطا خلفا للدكتور أسامة البلم الذي تقدم باستقالته مؤخرا.

وأضاف جمعة أن الجهاز الفني الجديد لنادي طهطا يضم ثابت إسماعيل مدرب عام وعلي فتحي مدرب بالإضافة إلي مدير الكرة عادل حسين ومدير إداري حسن الفوي ورضوان بل مدرب لحراس المرمي والدكتور أسامة الجزيري

وأوضح جمعة أن الجهاز الفني الجديد سوف يبدأ مهامه التدريبية للفريق الأحد القادم استعدادا للقاء نادي النصر للتعدين علي ملعب التعدين في الجولة التاسعة عشر من دوري الممتاز ب.

يذكر أن طهطا يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن التعدين الذي يحتل المركز التاسع.

طهطا يضم ثابت إسماعيل مدرب عام وعلي فتحي مدرب بالإضافة إلي مدير الكرة عادل حسين ومدير إداري حسن الفوي ورضوان بل مدرب لحراس المرمي والدكتور أسامة الجزيريعلاج طبيعيوأوضح جمعة أن الجهاز الفني الجديد سوف يبدأ مهامه التدريبية للفريق الأحد القادم استعدادا للقاء نادي النصر للتعدين علي ملعب التعدين في الجولة التاسعة عشر من دوري الممتاز ب.يذكر أن طهطا يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن التعدين الذي يحتل المركز التاسع.

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