رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت والموافق 16/2/2019 عدداً من المواجهات النارية بالتحديد في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال حيث تستكمل مواجهات دور ربع نهائي البطولة. وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها والمعلقين: كأس زايد: - الوصل الإماراتي × الأهلي: اليوم في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت المعلق فارس عوض - الهلال × الاتحاد السكندري: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت المعلقين علي الكعبي وعصام عبده - المريخ السوداني ومولودية الجزائر: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD بصوت المعلقين عامر عبدالله وأحمد الحامد الدوري الاسباني: - رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد: اليوم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق سوار الذهب - برشلونة × بلد الوليد: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي الدوري الإيطالي: - أتلانتا × ميلان: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق خليل البلوشي الدوري المصري: - الإسماعيلي × النجوم: اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة ومذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة - الإنتاج الحربي × الأهلي: اليوم السابعة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة كأس الاتحاد الانجليزي: - نيوبروت كاونتي × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

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