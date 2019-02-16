رياضة | المحمدي يتحدى حجازي في مواجهة مصرية بالدرجة الأولى

يلتقي فريق أستون فيلا الذي يضم الدولي المصري أحمد المحمدي نظيره وست بروميتش ألبيون الذي يضم ضمن صفوفه مواطنه أحمد حجازي فى الخامسة مساء اليوم بملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، خلف ليدز يونايتد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

هجوم جديد على محمد صلاح بسبب فريق أحمد حجازي

تعرض محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لهجوم جديد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بزعم أنه يمثل للحصول على ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع "إتش آي تي سي" البريطاني، إن موجة غضب كبيرة اجتاحت قبل أسابيع مواقع اجتماعية بسبب ما وصفوه بـ"إدعاء محمد صلاح السقوط للحصول على أخطاء".

وخرج منتقدو محمد صلاح للهجوم مرة أخرى بعد أن تعرض لاعب وست بروميتش ألبيون، دوايت جايل للإيقاف، عقب اعترافه بـ"التحايل" أمام نوتنجهام فورست، الثلاثاء الماضي، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وعبر عدد من المتابعين عند دهشتهم لإيقاف جايل بسبب التمثيل وفي المقابل "غض البصر" عن لاعبين آخرين، متهمين بالتحايل وفي مقدمتهم محمد صلاح

وقال أحد المشجعين لفريق وست بروميتش المحترف به أحمد حجازي "غريب أن يتم توقيف جايل في وقت يغطس فيه صلاح طوال الموسم ولا يواجه أي عقوبة".

يوفنتوس يصدم محمد صلاح رسميا ويجامل نيمار وميسي

كشف نادي يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي عن موقفه من ضم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس أن باولو ديبالا إذا رحل عن الفريق فلن يأتي إلا ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني كبديل له وليس محمد صلاح.

وأضاف المدير الرياضي ليوفنتوس في تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن يوفنتوس لن يمانع في رحيل ديابالا لكنه متمسك بالنادي.

وتابع باراتيسي: "يمكن لميسي أو نيمار فقط تعويض رحيل ديبالا لكنه سيبقى معنا فهو موجود معنا وحال مشاركته تشعر بتأثيره دائمًا".

كانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى رغبة يوفنتوس في ضم صلاح مقابل 175 مليون جنيه استرليني، فيما سينتقل ديبالا للنادي الإنجليزي.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.