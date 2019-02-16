رياضة | "أوكوشا" يعتنق الإسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوكوشا" يعتنق الإسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النيجيري أوجستين جي جي أوكوشا مهاجم النسور السابق، اعتناقه الدين الإسلامى، كما قام بتغيير اسمه واتخد من الأسماء "محمد" تيمنا بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، خلال تواجده فى مدينة اسطنبول التركية.

يذكر أن صاحب "أوكوشا" لعب لعديد من الأندية وأبرزها باريس سان جيرمان، وهال سيتي، وأنهى مسيرته في تركيا.