موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم والقنوات الناقلة

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ويسعى البارسا لحصد النقاط الثلاث واستعادة الانتصارات في الليجا، بعد تعادله في أخر مواجهتين أمام فالنسيا واتلتيك بيلباو، خاصة وأن ريال مدريد الذي يمر بفترة جيدة يلاحقه بشدة ويقترب من صدارة الدوري الأسباني.
يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.
موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم
تقام مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام العاشرة إلا ربع مساء
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم
تنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد على قناة beIN SPORTS HD 3
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