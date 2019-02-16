شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 16 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم السبت 16 - 2 - 2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات العالمية، أبرز المباريات ستكون بين أهلي جدة والوصل الأماراتي، والهلال أمام الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. ويستعرض "السعودية نيوز" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة. كأس زايد للأندية الأبطال (الوصل - أهلي جدة) 3:30 أبو ظبى 1 (الهلال - الإتحاد السكندري) 6:30 أبو ظبى 1 (المريخ - مولودية الجزائر) 7:00 أبو ظبى 2 مواعيد مباريات الدورى الإسباني اليوم (رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد )5:15 beIN SPORTS HD 3 (برشلونة - بلد الوليد 9:45) beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم (أتلانتا - ميلان) 9:30 beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم (شتوتجارت - لايبزيج) 4:30 beIN SPORTS HD 5 (هيرتا برلين - فيردر بريمن) 7:30 beIN SPORTS HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم (مارسيليا - إميان) 6:00 beIN SPORTS HD 6 (موناكو - نانت) 9:00 beIN SPORTS HD 6 مواعيد مباريات الدوري اليوناني (باس جيانينا - أتروميتوس) 7:30 مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم (نيو بورت - مانشستر سيتي) 7:30 beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات دورى الدرجة الأولى الإنجليزي اليوم (أستون فيلا - وست بروميتش) 5:00 مواعيد مباريات الدورى المصرى (الإسماعيلي - النجوم) 4:00 ON SPORT (الإنتاج الحربي - الأهلي) 7:00 ON SPORT

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 16 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.