انت الان تتابع قمة مرتقبة بين الهلال والاتحاد في كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

يحتضن استاد جامعة الملك سعود، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، لقاء نادي الهلال السعودي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية -كأس زايد للأندية الأبطال- (2018/2019)، والتي سيقودها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، وسيرتدي الاتحاد السكندري خلالها الزي الأبيض بالكامل، على أن يخوض الهلال، المباراة بزيه الاحتياطي، المكون من قميص رصاصي، علمًا بأن زعيم الثغر نجح في الإطاحة بالعملاقين الترجي التونسي في دور الـ32، ثم مواطنه الزمالك في ثمن النهائي.

والتقت الفرق المصرية مع نظيرتها في السعودية خلال 48 مباراة، وجاء التفوق للمصريين بـ19 انتصارًا مقابل 15 لأبناء المملكة، بينما حسم التعادل نتيجة 14 مواجهة بين أندية البلدين منها 3 تعادلات سلبية، وسجلت أندية مصر 62 هدفاً مقابل 51 لنظيرتها السعودية. وواجهت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي والترسانة