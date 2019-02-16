انت الان تتابع بعد شكوى عبد الله السعيد.. خبير لوائح: حق الأهلي سقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

كشف خبير اللوائح الدولية محمد بيومي، عن مصير الشكوى، التي تقدم بها النادي الأهلي ضد كل من عبد الله السعيد لاعب الشياطين الحمر السابق، ونادي بيراميدز الحالي، ونادي أهلي جدة السعودي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد انضمام لاعب المنتخب الوطني، إلى الدوري المصري، عبر بوابة فريق بيراميدز، مؤكدًا أن مسؤولي القلعة الحمراء، لا يحق لهم شكوى عبد الله السعيد والنادي السعودي، بسبب الاتفاق المنصوص عليه بين الطرفين، قبل رحيل اللاعب إلى أهلي جدة مع بداية الموسم الجاري.

وتحدث بيومي، في تصريحات خاصة إلى التحرير، قائلًا: "الأهلي لا يحق له شكوى عبد الله السعيد ولا نادي أهلي جدة السعودي، لأن الاتفاق بين الطرفين، ينص على حصول الأهلي المصري على مليوني دولار حال انتقال اللاعب أو إعارته إلى الدوري المصري، وهو ما لم يحدث، لأن السعيدفُسخ تعاقده من جانب أهلي جدة، وأصبح اللاعب