تشكيل الأهلي المتوقع.. ناصر ماهر أساسيا أمام الانتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير، على تشكيل الفريق لمباراة الانتاج الحربي بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز. وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن لاسارتي يتجه للعب بطريقة 4-2-3-1، والاستعانة من جديد بناصر ماهر أساسيا، بعدما لم يدفع به أساسيا في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد. ثلاثي خلف المهاجم: رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي.

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