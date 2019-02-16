شاهد.. حفل زفاف إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي

إسلام عيسي لاعب المصري البورسعيدي كتبت: سارة جاب الله احتفل اللاعب إسلام عيسي لاعب فريق المصري البورسعيدي مساء الجمعة بحفل زفافه بمسقط رأسه بالشرقية. وحضر نجوم الفريق البور سعيدي الحفل ودكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي للأتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس النواب عن مدينة أبو حماد بالشرقية. وعضو مجلس النواب عن مدينة أبو حماد بالشرقية. وقام النادي المصري بتهنئة اللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "كان فوز المصري على المقاصة أمس الخميس هو خير إهداء من لاعبي المصري لزميلهم المتألق إسلام عيسى والذي يحتفل اليوم بزفافه بمسقط رأسه بإحدى قرى مركز أبو حماد محافظة الشرقية، خالص تهانينا القلبية للزئبقي إسلام عيسى مع أطيب أمنياتنا بحياة زوجية. سعيدة".

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