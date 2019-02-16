رياضة | برشلونة في مهمة سهلة أمام بلد الواليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في مهمة سهلة أمام بلد الواليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتمثل مهارة وسرعة ديمبلي سلاحاً مهماً لبرشلونة، إذ يساهم في إرباك المنافس وخلق مساحات خالية لميسي وسواريز.

وكان الشيء الوحيد الذي حال دون هزيمة برشلونة أمام بلباو يوم الأحد الماضي هو تألق حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، إذ تصدى لكرتين خطيرتين ليحافظ على التعادل السلبي للفريق. ومع حصول برشلونة على راحة كافية، نظراً لعدم خوض أي مباراة في منتصف الأسبوع الحالي، سيكون الفريق أكثر انتعاشاً في مباراة بلد الوليد اليوم. وفي نفس الجولة يلتقي فريق سيلتا فيجو مع خيتافي، ورايو فاليكانو مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسييداد وليجانيس.

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