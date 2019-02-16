رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري والهلال السعودي

يخوض الاتحاد السكندري مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع الهلال السعودي في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للابطال.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري:-

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد ناصف - ويلسون أكاكبو - محمد بازوكا - محمود شعبان

الوسط: أحمد مجدي - نور السيد - ديديه كوريه

الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر - إيمانويل بيناهيني

التشكيل المتوقع للهلال السعودي:-

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

الوسط: عبد الله عطيف - محمد كنو - ناصر الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كارييو

الهجوم: بافيتيمبي جوميز

3 عوامل تساعد الاتحاد السكندري في تخطي عقبة الهلال السعودي

يستعد نادي الهلال السعودي مساء يوم السبت لاستقبال ضيفه نادي الاتحاد السكندري المصري "ممثل مصر الوحيد في البطولة" في مباراة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" بملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" النقاط التي قد تمنح زعيم الثغر الأفضلية في المباراة:

الصفقات الجديدة:

تعاقد الاتحاد السكندري في موسم الانتقالات الشتوية المنصرم مع خمسة صفقات وهم صانع اللعب عمار حمدى من النادي الأهلي،المدافع البرازيلى واليسدا سيلفا من الدوري الروماني، الظهير الأيمن هشام صلاح من نادي المصرية للاتصالات،لاعب الارتكاز أحمد نبيل"مانجا" القادم من سموحة والمهاجم النيجيري ديريكتشوكا من تسكهينفالي الجورجي.

عناصر الخبرة:

عنصر الخبرة متواجد في صفوف زعيم الثغر وبالأخص في لاعبي خط الوسط نور السيد، أحمد توفيق وأحمد نبيل مانجا الذين يتميزوا بالخبرات على المستوى الدولي والمحلي وحازوا على العديد من البطولات ويعرفوا قيمة المباريات الكبيرة خارج الأرض، والمهاجم خالد قمر وفي حراسة المرمى الحارس الهاني سليمان، بقيادة المدرب المخضرم حلمي طولان الذي لديه خبرة في التعامل مع المباريات الكبيرة.

ثغرة في فريق الهلال:

الزعيم السعودي يتميز بالقوة الضاربة الهجومية المتمثلة في المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز والجناح الكولومبي أندري كاريلو والجناح السعودي سالم الدوسري العائد من الإصابة، ولاعبا خط الوسط محمد كنو وكارلوس إدواردو، حيث سجل الهلال 19 هدفًا في آخر خمسة مباريات، ولكن قوة الهلال الهجومية سلاح ذو حدين، لأنه بالرغم من الإضافة الهجومية التي يقدمها الثنائي كنو وإدواردو إلا أنهما أثناء وضعية الهجوم وفي الكرات المرتدة يتركان أماكنهما الدفاعية مما يخلق فجوة بين خط الدفاع وخط الوسط، مما جعل الهلال يستقبل 13 هدفًا في آخر 8 مباريات، الأمر الذي قد يستغله الاتحاد في وجود صانع الألعاب عمار حمدي واستغلال سرعة رزاق سيسيه والقدرات الهجومية لخالد قمر.