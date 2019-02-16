شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 15/2/2019، في الدوري المصرى اقامة مباراتين في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة، حيث تعادل بتروجت مع حرس الحدود 2-2، فيما فاز المقاولون العرب علي نظيره طلائع الجيش 2-0.

ونجح أحمد علي لاعب المقاولون العرب في احراز هدف في بتروجت ، ليرفع رصيده إلى الهدف العاشر هذا الموسم ويحتل وصافة هدافى الدوري بالتساوى مع حسام باولو، خلف محمود علاء صاحب الصدارة بـ12 هدفا.