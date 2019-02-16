شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يطالب بتأجيل عمومية اتحاد الكرة بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بتأجيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقرر لها 23 فبراير الجاري لموعد آخر. دعا اتحاد الكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 23 فبراير المقبل من أجل تعديل لائحة النظام الأساسى. وجاء اقتراح مجاهد بسبب انشغال مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بالتجهيز لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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