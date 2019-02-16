شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 15/2/2019، اقامة مباراتين في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث تعادل بتروجت مع حرس الحدود 2-2، فيما فاز المقاولون العرب علي نظيره طلائع الجيش 2-0.

واستمر الزمالك في صدارة بطولة الدورى برصيد 48 نقطة ، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد39 نقطة .

ونجح المقاولون العرب في الوصول الي المركز الخامس في جدول تريتب الدورى برصيد 31 نقطة .