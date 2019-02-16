شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 15/2/2019 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 15/2/2019، في الدوري المصرى إقامة مباراتين في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة، حيث واجه بتروجت نظيره حرس الحدود ، فيما استضاف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش .

نجح المقاولون العرب في الفوز علي نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام. احرز هدفي المقاولون العرب، أحمد على عبر ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول ومحمد طلعت في الدقيقة 68 .

بتعادل إيجابى 2 / 2 مضر لكلا الفريقين فى جدول الترتيب، أنتهى لقاء حرس الحدود وبتروجت على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام ، بهذا يرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 25 فى المركز التاسع ورغم ذلك لا يفرق بينه وبين بتروجت المتذيل سوى 6 نقاط فقط، والذى بدوره ارتفع رصيده للنقطة 19 محتلاً المركز الـ18 و الأخير فى جدول الدوري.

أحرز هدفي حرس الحدود محمد الشبيني و ادو موسيس فى الدقائق 37 و 48، بينما أحرز شكرى نجيب هدفي بتروجت من ضربة جزاء فى الدقائق 31 و 52.