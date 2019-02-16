صراع الحذاء الذهبي.. رونالدو يواصل الابتعاد عن صلاح.. ويقترب من ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

واصل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الابتعاد عن محمد صلاح في صراع الحذاء الذهبي بعدما أحرز هدفًا لفريقه في مرمى فروزينوني ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

حقق رونالدو انتفاضة قوية في الجولات الأخيرة، بعدما تمكن من التسجيل في 4 مباريات على التوالي محرزًا 5 أهداف أمام لاتسيو، بارما، ساسولو وأخير فروزينوني.

وواصل رونالدو الابتعاد عن محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي وشريكه في صدارة جدول الترتيب سيرجيو أجويرو بعدما وصل إلى الهدف رقم 19، فيما توقف جناح ليفربول عند 17 هدفًا.

وتفوق رونالد على كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي الذي يمتلك 18 هدفًا في رصيده، وأصبح على بعد هدفين فقط من ليونيل ميسي صاحب المركز الأول في القائمة برصيد 21 هدفًا.

ويتنافس على الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبي كافة اللاعبين في مختلف دوريات القارة العجوز، غير أن لكل بطولة معامل نقاط مختلف حسب قوتها، ويحصل على الجائزة اللاعب صاحب أعلى عدد من النقاط.

ويحصل كل هدف للاعبي الدوري الخمس الكبرى (انجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) على نقطتين، فيما تحصل دوريات أخرى على 1.5 نقطة عن كل هدف، أما الدوريات الأقل فتحصل على نقطة واحدة.