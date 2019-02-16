نجم إنتر السابق: صلاح سيتألق مع يوفنتوس.. وستكون صفقة عظيمة اقتصادياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أليساندرو ألتوبيلي نجم إنتر ميلان ويوفنتوس السابق أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى "السيد العجوز" لو تمت ستكون ناجحة بكل المقاييس الرياضية والاقتصادية.

وفي تصريحات عبر قنوات "بي إن سبورتس" قال ألتوبيلي:"اتصل بي مدير صحيفة توتو سبورت لاستطلاع رأي حول صفقة انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس لو تمت".

وأضاف ألوتبيلي:"قلت له (مدير الصحيفة) أن الفكرة في حد ذاتها عبقرية، عودة صلاح إلى إيطاليا ولعبه مع يوفنتوس تحديداً سيجعله يبزُغ ويتألق".

وتابع لاعب يوفي السابق:"صلاح لديه تجارب سابقة مع فيورنتينا وروما وسيساعده ذلك عندما يعود مجدداً إلى الدوري الإيطالي".

وكانت تقارير إيطالية أبرزها من صحيفتي "توتو سبورت" و"لاجازيتا ديلو سبورت" قد أشارت إلى إمكانية انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي يوفنتوس في الصيف المقبل.

وأنهى ألتوبيلي:"الصفقة ستكون مميزة اقتصادياً إلى جانب تميزها على المستوى الرياضي، صلاح أصبح مشهور خاصة في العالم العربي وآسيا، هذا كان رأيي عن الصفقة وأرى أنه من الجميل أنه نراه مجدداً في إيطاليا".