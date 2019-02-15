شاهد.. بايرن ميونخ يخطف فوز صعب من أوجسبورج

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على حساب مضيفه أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.
وافتتح أوجسبورج التسجيل منذ الدقيقة الأ عبر ليون جوريتسكا هدف ضد مرمى فريقه،وتعادل كينجسليكومان لفريق أوجسبورج في الدقيقة 17،وفي الدقيقة 23أضاف أوجسبورج الهدف الثاني عبر دونج وون جي، قبل أن ينجح كينسجلي كومان من تعديل الكفة مرة أخرى لصالح
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند المتصدر برصيد 50 نقطة.
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