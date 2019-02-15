شاهد.. يوفنتوس يسحق فروسينوني ويعزز صدارته بالدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على فروسينوني بثلاثية دون رد في التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) ضمن إطار مواجهات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم " الكالتشيو ".
سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة صاروخة من خارج المنطقة ثم أضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17 واستمرت سيطرة أبناء السيدة
وفي الشوط الثاني، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة ٦٣.
وبتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى ٦٦ نقطة، في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند ١٦ نقطة في المركز التاسع عشر.
شاهد الأهداف
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