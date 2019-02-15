فيديو.. يوفنتوس يتغلب علي فروسينوني بثلاثية دون رد

إنتهاء مباراة يوفنتوس وفروسينوني بثلاثية دون رد ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في إطارمواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم " الكاليتشو ".
سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة صاروخة من خارج المنطقة ثم أضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17
ومازال يوفنتوس منفرداً بصدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.
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