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أعرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن ثقته في قدرة لاعبي الفريق على تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري المصري، مشيراً إلى أن فريقه يمتلك عقلية الانتصار فقط، ولا يعرف الهزيمة.
ويحل فريق الإتحاد السكندري ضيفاً علي الهلال السعودي مساء غد السبت ،والتي من المقرر أن تنطلق فيتمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، ، على ملعب "محيط الرعب" بالمملكة العربية، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.
وأكد ماميتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلاً: "احترم نتائج فريق الاتحاد السكندري في البطولة العربية، وسندخل المباراة بجدية عالية للفوز،
وأضاف: "لدينا معلومات كافية عن فريق الاتحاد السكندري، وهو فريق شرس في الالتحام وجيد في الناحية الهجومية، ولدينا العديد من الغيابات ولكنها لن تؤثر على أداء فريقنا لوجود بدلاء بقيمة فنية عالية".
وتابع: "أرى لاعبي الهلال متعطشين للفوز دائماً وهم يملكون عقلية الانتصار لا غير، ونسعى لتطوير الجانب الدفاعي لدينا ليكون نفس مستوى القوة الهجومية".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل لقاء الاتحاد السكندري.. مدرب الهلال السعودي: نحن لا نعرف سوي الانتصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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