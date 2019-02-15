ميسي علي رأس قائمة برشلونة المستدعاه لبلد الوليد

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن القائمة المستدعاة لخوض مبارة الفريق مع بلد الوليد التي ستقام غدًا على ملعب "الكامب نو" الخاص بالنادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني.
ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز غدًا لتوسيع فارق الست نقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني ريال مدريد، والذي سيخوض هو الآخر مواجهة قوية بعدغد الأحد أمام جيرونا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
مركز حراسة المرمى: مارك أندريه تيشر شتيجن، وإنياكي بينيا.
الخط الدفاعي: نيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وكليمنت لينجليت، وجوردي ألبا، وسيرجي روبيرتو، وتوماس فيرمايلين.
خط الوسط: إيفان راكيتيتش، وسيرجيو بوسكتس، وكارليس ألينيا، وفيليبي كوتينيو، وأرتورو فيدال.
الخط الهجومي: ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي، ولويس سواريز، ومالكوم دي أوليفيرا، وكيفين برينس بواتينج.
ويأمل برشلونة في حسم نقاط المباراة كاملة للعودة من جديد إلى منصة الانتصارات على الصعيد المحلي، لا سيما بعد التعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعته بفالنسيا ، والتعادل بهدف لمثله أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "كامبو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتعادل بدون أهداف أمام أتلتيك بلباو في مباراة الجولة الثالثة والعشرين على ملعب سان ماميس.
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